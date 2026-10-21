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Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 nel Catanese alle pendici dell’Etna

CATANIA (ITALPRESS) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 08:49, a 7 chilometri a ovest di Milo, in provincia di Catania, sulle pendici orientali dell'Etna....

A cura di Redazione Redazione
21 ottobre 2026 11:30
Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 nel Catanese alle pendici dell’Etna -
Italia
Italpress
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CATANIA (ITALPRESS) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 08:49, a 7 chilometri a ovest di Milo, in provincia di Catania, sulle pendici orientali dell'Etna. Il sisma è stato localizzato ad una profondità di 4 chilometri.

- foto: screenshot dal sito Ingv -

ITALPRESS).

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Fonte:

Verificato il: 21 ottobre 2026

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