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Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in provincia Massa e Carrara, nessun danno

FIRENZE (ITALPRESS) - Scossa di terremoto poco prima delle 6 di questa mattina registrata nel territorio comunale di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. La magnitudo registrata è di 3.7, e al...

A cura di Redazione Redazione
16 agosto 2026 11:23
Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in provincia Massa e Carrara, nessun danno -
Italia
Italpress
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FIRENZE (ITALPRESS) - Scossa di terremoto poco prima delle 6 di questa mattina registrata nel territorio comunale di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. La magnitudo registrata è di 3.7, e al momento non vengono segnalati danni a cose o persone.

Si tratta della terza scossa sul territorio toscano negli ultimi, l'ultima quattro giorni, sempre con intensità 3.7, sulla costa, con interessamento dei territori di Pisa, Lucca e Livorno. La scossa di questa mattina è stata avvertita anche in Versilia e nella zona ligure di La Spezia.

- foto: screenshot sito Ingv -

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 16 agosto 2026

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