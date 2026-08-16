Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in provincia Massa e Carrara, nessun danno
FIRENZE (ITALPRESS) - Scossa di terremoto poco prima delle 6 di questa mattina registrata nel territorio comunale di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. La magnitudo registrata è di 3.7, e al...
FIRENZE (ITALPRESS) - Scossa di terremoto poco prima delle 6 di questa mattina registrata nel territorio comunale di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. La magnitudo registrata è di 3.7, e al momento non vengono segnalati danni a cose o persone.
Si tratta della terza scossa sul territorio toscano negli ultimi, l'ultima quattro giorni, sempre con intensità 3.7, sulla costa, con interessamento dei territori di Pisa, Lucca e Livorno. La scossa di questa mattina è stata avvertita anche in Versilia e nella zona ligure di La Spezia.
- foto: screenshot sito Ingv -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/scossa-di-terremoto-di-magnitudo-3-7-in-provincia-massa-e-carrara-nessun-danno/
Verificato il: 16 agosto 2026