Morte Biundo, sarà effettuata autopsia: sostituiva un suo operaio andato in ferie

Un destino che si è rivelato drammatico per il cinquantatreenne, molto conosciuto anche per il suo spirito sempre volto al lavoro

Gela. Le cause della morte del cinquantatreenne Giuseppe Biundo, deceduto nell'area industriale tra Augusta e Priolo Gargallo, nel siracusano, saranno valutate con molta attenzione dalla procura aretusea. La salma sarà infatti sottoposta ad autopsia. Biundo, tra i titolari dell'azienda di famiglia, oggi si trovava a effettuare lo scarico nell'area di una delle aziende del polo industriale siracusano, in sostituzione di un dipendente in ferie. Un destino che alla fine si è rivelato drammatico per il cinquantatreenne, molto conosciuto anche per il suo spirito sempre volto al lavoro. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe caduto al suolo mentre stava salendo in cima all'autocisterna, probabilmente per manovre di scarico. Gli inquirenti vogliono capire se su quanto accaduto possano aver inciso eventuali esalazioni, dato che si trattava di un'attività su reflui, oppure se Biundo sia stato colto da un malore per altre cause. La salma e l'autocisterna sono state sequestrate e gli investigatori, probabilmente, analizzeranno pure il contenuto delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.