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Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in mare al largo costa messinese

MESSINA (ITALPRESS) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 14:49, in mare, al largo della Costa Siciliana nord orientale, nel Messinese. Il sisma è stato loc...

A cura di Redazione Redazione
24 aprile 2026 13:50
Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in mare al largo costa messinese -
Italia
Italpress
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MESSINA (ITALPRESS) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 14:49, in mare, al largo della Costa Siciliana nord orientale, nel Messinese. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 6 chilometri.

Sempre nello stesso posto, a distanza di qualche minuto, alle 15:03, è stata registrata un'altra scossa di magnitudo 2.3, sempre a una profondità di 6 chilometri.

- foto: screenshot immagine Ingv -

(ITALPRESS).

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