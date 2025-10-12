Scorta a La Vardera, progressisti e civici: "Siamo al suo fianco, per legalità"

Il parlamentare sarà tutelato da una scorta

Gela. Il fronte locale progressista e civico si stringe intorno al parlamentare Ars Ismaele La Vardera, al quale è stata assegnata una scorta, sulla base delle ultime denunce pubbliche lanciate nella sua iniziativa istituzionale. Al movimento di La Vardera è federato quello dell'ex parlamentare Ars Miguel Donegani. "Apprendiamo che l’onorevole Ismaele La Vardera sarà posto sotto scorta per le sue denunce. Un fatto grave, che ci ricorda quanto sia ancora difficile in Sicilia alzare la voce contro il malaffare e i poteri oscuri. Più volte, anche in pubblici comizi, ho rivendicato che le istituzioni preposte avrebbero dovuto sostituirsi alla politica silente, assumendo fino in fondo il proprio ruolo. Ora tocca alla politica e alle istituzioni: il silenzio non è neutralità, è complicità. A Ismaele diciamo: non sei solo. "Progressisti e Rinnovatori" sarà al tuo fianco, lo sarò io personalmente come amico oltre che dal punto di vista umano, insieme alla stragrande maggioranza dei siciliani onesti, che non si piegano e non arretrano davanti alla prepotenza", spiega Donegani. I civici sono con La Vardera. "La notizia dell’assegnazione di una misura di tutela da parte della polizia al deputato regionale Ismaele La Vardera, decisa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Palermo, ci preoccupa seriamente. È grave e inaccettabile che chi svolge un ruolo politico e istituzionale con spirito di servizio, impegnandosi per la trasparenza sugli affidamenti pubblici e nella denuncia di possibili zone grigie, debba arrivare a mettere a rischio la propria incolumità. In un momento storico in cui la fiducia nelle istituzioni è messa a dura prova, l’azione di chi lavora per riportare legalità e correttezza nella gestione pubblica dovrebbe essere sostenuta e protetta da tutti, senza ambiguità. Spazio Civico esprime piena e convinta solidarietà all’On. La Vardera, ringraziandolo per il coraggio e la coerenza con cui porta avanti le sue iniziative. Senza se e senza ma, ci avrà al suo fianco. Chi tocca chi combatte per la legalità, tocca tutti noi", fanno sapere da "Spazio civico". Il gruppo consiliare di "Una Buona Idea" sottolinea che "vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà all'onorevole La Vardera, ringraziarlo per le iniziative che porta avanti e fagli sentire che non è solo. Ci auguriamo che tutta la politica senza distinzione e colori si schieri accanto all'onorevole facendogli sentire tutta la vicinanza possibile".