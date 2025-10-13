"Scopriamo il borgo", una domenica a base di folklore e storia

Non solo un evento folkloristico, ma un modo per recuperare e trasmettere alle nuove generazioni il valore delle radici, dell’identità e della memoria collettiva

Gela. “Scopriamo il Borgo di Gela”, l’iniziativa promossa dall’associazione culturale Calliope con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Gela è stata un vero e proprio viaggio nel tempo che ha permesso ai partecipanti di fare un tuffo nelle radici più autentiche della cultura gelese.

L’evento rappresenta un percorso culturale e sensoriale alla scoperta del quartiere Buvuru, uno dei più antichi e ricchi di memoria storica della città, dove tradizione, mestieri e sapori del passato tornano a vivere attraverso dimostrazioni dal vivo, rappresentazioni teatrali e canti popolari.

Il viaggio nel tempo è partito con la scoperta della necropoli dei bambini, il tesoro del quartiere, , accompagnati da un esperto volontario che ha illustrato i segreti archeologici di uno dei siti più affascinanti della città.

A seguire, dislocati in diversi angoli del quartiere i partecipanti hanno potuto assistere alla storia della liquirizia e del cotone, due coltivazioni che un tempo segnavano la vita agricola del territorio, momenti di pigiatura dell’uva, con la tradizionale spremitura a piedi, e una dimostrazione dell’antica raccolta delle olive, rievocando il lavoro contadino di una volta.

Spazio anche alla vendemmia cantata, con brani popolari della tradizione gelese, e alla rappresentazione teatrale della mietitura e raccolta del grano, che ha visto attori in abiti d’epoca riproporre la fatica e la festa dei campi.

Presenti anche laboratori dedicati ai saperi femminili di un tempo, come la produzione di sapone e conserve, e la rievocazione dell’antico mestiere della sarta, simbolo di creatività e dedizione domestica.

“Scopriamo il Borgo di Gela” non è solo un evento folkloristico, ma un modo per recuperare e trasmettere alle nuove generazioni il valore delle radici, dell’identità e della memoria collettiva.

Un’iniziativa che unisce cultura, storia e partecipazione, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di riscoprire un volto autentico di Gela, lontano dalle cronache e vicino alla sua anima popolare.