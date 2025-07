Scoperto cosa si nasconde in questa riserva | Milena e la sua natura mozzafiato tra canyon e misteri

Scopri la Riserva Naturale Monte Conca a Milena: grotte, canyon e biodiversità in un'area protetta di straordinaria bellezza.

Nel cuore della Sicilia, tra i comuni di Milena e Campofranco, si estende la Riserva Naturale Integrale Monte Conca, un'area protetta che custodisce un patrimonio geologico e speleologico di inestimabile valore. Istituita nel 1995, la riserva si sviluppa su una superficie di circa 245 ettari e rappresenta uno degli esempi più significativi di paesaggio carsico su gesso in Italia. Le sue grotte, canyon e fenomeni naturali offrono uno spettacolo unico, attirando studiosi, escursionisti e appassionati della natura.

Un paesaggio modellato dall'acqua: grotte e canyon nel cuore della sicilia

La Riserva Naturale Monte Conca è caratterizzata da un paesaggio scolpito dall'azione millenaria dell'acqua sulle rocce gessose del Messiniano, risalenti a circa 6 milioni di anni fa. Tra le formazioni più affascinanti vi sono l'Inghiottitoio e la Risorgenza di Monte Conca, due grotte attive attraversate da un torrente sotterraneo che crea una rete di cunicoli, pozzi e gallerie di straordinaria bellezza . L'inghiottitoio, situato alla base del versante meridionale del monte, presenta un dislivello di 108 metri e quattro pozzi verticali, mentre la risorgenza si apre sul versante opposto, lungo il fiume Gallo d'Oro.

Il territorio della riserva è attraversato dal fiume Gallo d'Oro, che ha contribuito alla formazione di canyon e gole spettacolari. Le pareti rocciose a strapiombo, le doline e le conche carsiche offrono un habitat ideale per numerose specie di flora e fauna, rendendo l'area un vero e proprio laboratorio naturale per gli studiosi e un paradiso per gli amanti del trekking e dell'escursionismo.

Biodiversità e importanza ecologica: un ecosistema da preservare

La Riserva Naturale Monte Conca ospita una biodiversità ricca e variegata. Le praterie sono popolate da volpi, conigli e lepri, mentre le zone umide lungo il fiume accolgono uccelli acquatici come aironi e gallinelle d'acqua. Le pareti rocciose sono il regno di rapaci come falchi e aquile. La vegetazione è altrettanto diversificata, con la presenza di orchidee selvatiche, euforbie ed eriche che colorano il paesaggio in primavera.

L'importanza ecologica della riserva è riconosciuta a livello regionale e nazionale. Gestita dal Club Alpino Italiano - Sezione Sicilia, l'area è inserita nella rete di protezione Natura 2000 come ZSC ITA 05006 Monte Conca, a testimonianza del suo valore per la conservazione della biodiversità e degli habitat naturali.

Curiosità: i resti di un ponte romano lungo il fiume gallo d'oro

All'interno della riserva, lungo il corso del fiume Gallo d'Oro, si trovano i resti di un ponte di epoca romana, testimonianza della presenza umana in queste terre sin dall'antichità. Questo antico manufatto, sebbene in rovina, rappresenta un elemento di grande interesse storico e culturale, aggiungendo ulteriore fascino a un'area già ricca di meraviglie naturali .