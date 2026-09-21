Scoperta una crack-room a Catania, 22enne arrestato nel quartiere Pigno

La Polizia di Stato ha condotto un'operazione antidroga nel quartiere Pigno che ha permesso di smantellare una piazza di spaccio

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha condotto un’operazione antidroga nel quartiere Pigno che ha permesso di smantellare una piazza di spaccio, in un immobile disabitato e ben protetto da porte in ferro e da videocamere di ultima generazione. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno individuato lo stabile in cui un 22enne catanese aveva allestito una crack-room per consentire ai clienti il consumo delle sostanze direttamente sul posto, in una delle tre stanze allestite appositamente. Uno degli agenti è riuscito ad accedere nell’anticamera dell’edificio, sfruttando la porta d’ingresso temporaneamente accostata. Appena pochi istanti dopo, il poliziotto, in borghese, è stato accolto dal 22enne che, non riconoscendolo, l’ha scambiato per un cliente in cerca di dosi, al punto da proporgli l’acquisto di crack. Per procedere all’acquisto della sostanza, l’uomo lo ha invitato a seguirlo nella stanza in cui avrebbe provveduto alla pesatura dello stupefacente e al confezionamento.

A quel punto, il poliziotto si è qualificato e, con il tempestivo e coordinato intervento degli altri colleghi della Squadra Mobile, ha bloccato il 22enne prima che potesse fuggire. A seguito della perquisizione dei locali, i poliziotti hanno sequestrato 10,20 grammi di cocaina, in forma solida e granulosa, un involucro con 7,50 grammi di crack, un bilancino di precisione, materiale impiegato per confezionare le dosi, nonché la somma di 275 euro. In una delle stanze, sono stati sorpresi anche due acquirenti occasionali, mentre un locale era provvisto di uno scarico creato con un secchio d’acqua per disfarsi rapidamente della droga, in caso dell’arrivo delle Forze dell’Ordine. I poliziotti hanno notato come l’edificio fosse dotato di un sofisticato sistema di videosorveglianza, con una serie di microcamere occultate per monitorare, in tempo reale, la strada in modo da eludere gli eventuali controlli delle forze di Polizia. Le videocamere esterne erano collegate con DVR ad un monitor tv, trovato regolarmente acceso durante l’ispezione delle stanze. Il 22enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).