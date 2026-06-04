Scoperta maxi evasione da 30 milioni con il bagarinaggio online

SASSARI (ITALPRESS). Una coppia residente a Olbia avrebbe accumulato ricavi non dichiarati per oltre 30 milioni di euro e ha evaso l'Iva per circa 6,5 milioni gestendo un imponente giro di bagarinaggi...

SASSARI (ITALPRESS). Una coppia residente a Olbia avrebbe accumulato ricavi non dichiarati per oltre 30 milioni di euro e ha evaso l'Iva per circa 6,5 milioni gestendo un imponente giro di bagarinaggio online. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Sassari al termine di un'indagine sul mercato nero digitale dei biglietti per grandi eventi.

I due coniugi, sfruttando la doppia residenza italiana e svizzera, compravano decine di migliaia di tagliandi per partite di calcio e concerti di star internazionali in Italia - spendendo oltre un milione di euro tra il 2019 e il 2024 - per poi rivenderli a prezzi gonfiati sul web.

Per sfuggire alle tasse, la coppia faceva transitare i profitti da una società registrata in Svizzera. I finanzieri del Gruppo di Olbia hanno però dimostrato che la sede elvetica era solo un paravento e che il business veniva gestito interamente dalla Gallura. La società è stata quindi classificata come "evasore totale" e i due coniugi sono stati denunciati alla Procura di Tempio Pausania per omessa dichiarazione fiscale. Il caso è stato segnalato anche all'Agcom per le sanzioni sul bagarinaggio.

- Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza -

(ITALPRESS).