Scoperta finta associazione di volontariato a Messina, 97 lavoratori irregolari

L'operazione ha consentito di recuperare oltre 2,6 milioni di euro a favore dello Stato

MESSINA (ITALPRESS) – Un controllo della Guardia di Finanza di Messina, in collaborazione con gli ispettori della Direzione provinciale dell’INPS, ha portato alla scoperta di 97 lavoratori irregolari, di cui 61 impiegati in nero, nell’ambito di un’attività riconducibile a una finta associazione di volontariato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i lavoratori, formalmente indicati come volontari, venivano retribuiti anche in contanti e senza regolari contratti. Sette di loro avevano percepito il Reddito di cittadinanza. L’operazione ha consentito di recuperare oltre 2,6 milioni di euro a favore dello Stato, di cui più di 1,6 milioni per contributi previdenziali non versati. Nei confronti dell’associazione sono state inoltre irrogate sanzioni superiori a un milione di euro.

– Foto di repertorio Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).