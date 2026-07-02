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Scontro tra un treno merci e un autocarro nel Palermitano, un ferito / Fotogallery

PALERMO (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco sono intervenuti presso un passaggio a livello nel tratto ferroviario Messina-Palermo, nel comune di Cefalù, in contrada Vallone di Falco, a causa dell’urto tra un mezzo pesante e un treno. Il conducente del mezzo

A cura di Redazione Redazione
02 luglio 2026 17:23
Scontro tra un treno merci e un autocarro nel Palermitano, un ferito / Fotogallery -
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PALERMO (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco sono intervenuti presso un passaggio a livello nel tratto ferroviario Messina-Palermo, nel comune di Cefalù, in contrada Vallone di Falco, a causa dell’urto tra un mezzo pesante e un treno. Il conducente del mezzo ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per controlli.

Sul treno, che trasportava merci, erano presenti solo due macchinisti, risultati illesi. Al momento il traffico ferroviario della tratta è interrotto. Le cause sono in fase di accertamento.

LA FOTOGALLERY

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-Foto Vigili del Fuoco-
(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 02 luglio 2026

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