Scontro tra un treno merci e un autocarro nel Palermitano, un ferito / Fotogallery
PALERMO (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco sono intervenuti presso un passaggio a livello nel tratto ferroviario Messina-Palermo, nel comune di Cefalù, in contrada Vallone di Falco, a causa dell’urto tra un mezzo pesante e un treno. Il conducente del mezzo
PALERMO (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco sono intervenuti presso un passaggio a livello nel tratto ferroviario Messina-Palermo, nel comune di Cefalù, in contrada Vallone di Falco, a causa dell’urto tra un mezzo pesante e un treno. Il conducente del mezzo ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale per controlli.
Sul treno, che trasportava merci, erano presenti solo due macchinisti, risultati illesi. Al momento il traffico ferroviario della tratta è interrotto. Le cause sono in fase di accertamento.
LA FOTOGALLERY1 di 3
-Foto Vigili del Fuoco-
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/scontro-tra-un-treno-merci-e-un-autocarro-nel-palermitano-un-ferito-fotogallery/
Verificato il: 02 luglio 2026