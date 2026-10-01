Scontro scooter-furgone a Palermo, perde la vita un 27enne
La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi per accertare le cause e la dinamica del violento scontro tra i due mezzi.
PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale questa notte lungo la SS113 tra Ficarazzi e Palermo, nei pressi di via Messina Marine. Nello scontro tra uno scooter e un furgone ha perso la vita un 27enne. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvare il centauro. La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi per accertare le cause e la dinamica del violento scontro tra i due mezzi.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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Verificato il: 01 ottobre 2026