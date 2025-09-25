Quotidiano di Gela

Scontro in una galleria del Palermitano: otto persone ferite, una è grave

PALERMO (ITALPRESS) & Incidente stradale lungo l& in direzione Palermo all& del km 22, a Trabia (PA). Nel sinistro, avvenuto all& di galleria Camercia 2, sono rimasti coinvo

A cura di Redazione Redazione
25 settembre 2025 14:31
Scontro in una galleria del Palermitano: otto persone ferite, una è grave -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente stradale lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” in direzione Palermo all’altezza del km 22, a Trabia (PA). Nel sinistro, avvenuto all’interno di galleria Camercia 2, sono rimasti coinvolti undici veicoli. Ferite otto persone, di cui una grave che è stata elitrasportata al pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno estratto alcune persone dai veicoli, che sono stati messi in sicurezza. L’autostrada risulta ancora chiusa nella tratta Termini Imerese – Trabia direzione Palermo, in attesa della rimozione dei mezzi coinvolti.

LE FOTO DELL’INCIDENTE

1 di 3 F6Fg4Pc6zWgusakc9TcG1LzDQArQN92ToPh9zFjC.jpg tOYzYvCw4QDoabXvIBrPA0sL3xUd7P809MVabtwV.jpg WaW7FYP2TA84BrgoVR1CLFXT9O6yggUpetQ5y0Ji.jpg

-Foto Vigili del Fuoco-
(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela