Scontro in consiglio sui tributi locali, bocciata mozione FdI: "C'è ancora chi sostiene gli evasori"

La mozione è stata bocciata

Gela. Intorno ai tributi locali, in consiglio comunale, si è aperta la bagarre, in serata. Dopo il voto sulla mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, è stata la volta della proposta avanzata dal consigliere FdI Sara Cavallo. Con la sua mozione, ha chiesto di impegnare l'amministrazione comunale all'annullamento in autotutela di tutte le carte esattoriali che risultino prescritte, trascorsi i cinque anni. Una mossa che ha trovato il fermo no della giunta e della maggioranza. Il sindaco Di Stefano, appositamente intervenuto nel dibattito, ha voluto precisare che con un Comune in dissesto, la competenza sulle cartelle risalenti è ormai dell'Osl. Ha però rimarcato che l'ente risente di una pesante percentuale di evasione dei tributi locali. “Ci sono anche importanti esercenti, che continuano a fatturare, ma non pagano soprattutto la Tari”, ha riferito. I civici di “Una Buona Idea” sono stati molto netti. “La mozione del consigliere Cavallo – ha detto il consigliere Davide Sincero – secondo me, andava formulata in modo diverso, magari chiedendo un potenziamento degli uffici tributari e noi stiamo lavorando in questa direzione”. Ancora più duro nei toni è stato l'altro consigliere civico, Rosario Faraci. Ha contestato “una certa parte politica che ancora oggi difende gli evasori”. “Il consigliere Cavallo – ha aggiunto Faraci – dovrebbe ritirare la proposta”. Contraria alla mozione, la dem Lorena Alabiso, che ha insistito sugli aspetti tecnici della disciplina. Cavallo ha ribadito che la sua mozione era finalizzata esclusivamente alle cartelle esattoriali ormai prescritte. A suo sostegno, la poca opposizione presente in aula. La mozione è stata bocciata.

In foto i consiglieri di opposizione Cosentino, Cavallo e Oliveri