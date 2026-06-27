Scontro frontale sull’A20 tra Cefalù e Buonfornello, due morti e un ferito

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sull'autostrada A20 Palermo-Messina

PALERMO (TALPRESS) – Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sull’autostrada A20 Palermo-Messina, nel tratto compreso tra Cefalù e Buonfornello. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, un’autovettura avrebbe invaso la corsia opposta, dove è in vigore uno scambio di carreggiata per lavori, scontrandosi frontalmente con un furgone.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario, la Polizia Stradale e gli addetti di Autostrade Siciliane. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi è stata disposta l’uscita obbligatoria sulla strada statale 113: i veicoli diretti verso Messina devono uscire a Buonfornello e rientrare a Cefalù, mentre quelli diretti verso Palermo devono uscire a Cefalù e rientrare a Buonfornello. Il traffico registra pesanti rallentamenti e disagi.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).