Scontri in Messico durante protesta “Generazione Z”, feriti e arresti

A cura di Redazione Redazione
16 novembre 2025 08:05
CITTA' DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) - Scontri a Città del Messico durante la manifestazione di protesta della "Generazione Z" contro il governo della presidente Claudia Sheinbaum. Almeno 120 i feriti, un centinaio di poliziotti e una ventina di civili. Lo hanno reso noto le autorità della capitale messicana. Almeno una ventina di manifestanti sono stati fermati.

- foto Ipa agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
