Scivola ancora il Gela Basket: biancazzurri ko sul campo della Matese
Un risultato che certifica un momento di forma negativo per il roster di Bernardo, uscito sconfitto da una gara di vitale importanza in vista dell’obiettivo prefissato a inizio stagione.
Gela. Disfatta in terra campana per il Gela Basket, ko sul campo della Polisportiva Matese: la formazione locale si aggiudica lo scontro diretto in chiave salvezza per 85-70, salendo a quattro punti in classifica e infliggendo ai biancazzurri la seconda sconfitta consecutiva.
Un risultato che certifica un momento di forma negativo per il roster di Bernardo, uscito sconfitto da una gara di vitale importanza in vista dell’obiettivo prefissato a inizio stagione. Tartaglia, Daunys, Provenzani e Tartamella in doppia cifra tra le fila biancazzurre. Il top scorer dell’incontro, però, è Brescianini, autore di 23 punti.