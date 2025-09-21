Sciopero generale per la Palestina, domani flash mob in città: "Aderire è un dovere morale"

Il Collettivo "Gela per Gaza" aderisce allo sciopero generale e al flash mob

Gela. Domani scatta lo sciopero generale a sostegno della popolazione palestinese, sotto attacco e "vittima di genocidio" per mano dell'esercito israeliano. Il collettivo "Gela per Gaza" aderisce all'iniziativa, indetta dai sindacati di base in tutti i settori. Tra gli altri punti, il no netto al blocco degli aiuti umanitari ai civili palestinesi e la dura condanna davanti alle pesanti minacce patite da chi partecipa alla Sumund Flotilla. "Invitiamo tutti i cittadini, le famiglie e gli studenti ad aderire e a essere presenti al flash mob che si terrà domani mattina in città - spiega Chiara Mucciarella rappresentante del Collettivo locale per Gaza - non è un'iniziativa da legare alle appartenenze politiche o associative. È giusto esserci, è un dovere morale davanti al genocidio perpetrato dallo Stato di Israele e dal suo esercito a danno della popolazione palestinese di Gaza. Noi ci saremo". Domattina, a Palazzo di Città, il collettivo consegnerà una bandiera palestinese nelle mani del sindaco Terenziano Di Stefano e del presidente del consiglio comunale Paola Giudice. Verrà chiesto inoltre di esporla ufficialmente.