Sciolto il Consiglio regionale della Calabria dopo le dimissioni di Occhiuto

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Il Consiglio regionale della Calabria è stato ufficialmente sciolto oggi, dopo aver preso atto delle dimissioni del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. A conclusi...

08 agosto 2025 15:10
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Il Consiglio regionale della Calabria è stato ufficialmente sciolto oggi, dopo aver preso atto delle dimissioni del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. A conclusione della seduta, il presidente dell'assemblea, Filippo Mancuso, ha sciolto l'assise.

