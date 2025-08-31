Sciame sismico ai Campi Flegrei, due scosse di magnitudo 3.3
A cura di Redazione
31 agosto 2025 17:45
NAPOLI (ITALPRESS) - Sciame sismico ai Campi Flegrei, dove sono state registrate nel pomeriggio tre scosse: due di magnitudo 3.3, alle 16.10 e alle 16.36, e un'altra di magnitudo 2.7 alle 16.38. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione. I cittadini sono scesi in strada. Non si segnalano danni.
- foto Ingv -
(ITALPRESS).
✅ Fact Check FONTE VERIFICATA