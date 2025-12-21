Master universitari a "Macchitella lab", "ancora poche iscrizioni": "Termini prorogati"

Sia la “Kore” sia l'amministrazione comunale cercheranno di dare ancora maggiore pubblicità ai master di secondo livello

Gela. In settimana, la strada verso il polo tecnologico “Sinapsi”, da venti milioni di euro, ha trovato un momento essenziale, con il sì del consiglio comunale all'acquisizione delle aree. L'intenzione di tutti i partner, il Comune di Gela, Sicindustria, l'università “Kore” di Enna ed Eni, sta nella centralità della formazione e dell'innovazione, per creare una filiera della conoscenza e della produzione, con investimenti per un'alternativa vera all'industria attuale. “Sinapsi”, per queste ragioni, è una linea progettuale considerata in piena continuità con “Macchitella lab”, l'ex casa albergo Eni che è stata inaugurata e dal prossimo anno sarà sede di due master universitari della “Kore”. Il referente dell'università ennese, Francesco Castelli, durante il dibattito consiliare sul progetto “Sinapsi”, ha spiegato che i due master, al momento, non hanno i riscontri numerici che ci si poteva attendere, quanto alle iscrizioni. “Per ora, tre iscrizioni per uno dei master e circa cinque per l'altro”, ha sottolineato Castelli. Il termine ultimo per le iscrizioni è scaduto in settimana ma l'università di Enna ha prorogato “di altri trenta giorni”. “Sono previste quindici borse di studio per ciascun master”, è stato aggiunto. Sia la “Kore” sia l'amministrazione comunale cercheranno di dare ancora maggiore pubblicità ai master di secondo livello. Uno è dedicato a “Fire Safety Engineering nell’ambito della prevenzione incendi e rischio di incidenti rilevanti”, l'altro a “Health and Occupational Safety–Sicurezza sul Lavoro per le Grandi Opere Infrastrutturali e Human Resources Management”. “Vogliamo dimostrare che Gela e Enna possono fornire una formazione di alta specializzazione”, ha concluso Castelli.