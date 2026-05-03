Schlein “Il Governo ha sbagliato tutto, in campo con alleanza unita”

ROMA (ITALPRESS) - "Non capisco cosa ci sia da festeggiare.Avevano i numeri per fare tutto e non hanno fatto nulla per migliorare la vita degli italiani. Guardi gli ultimi tre anni e mezzo: calo della...

ROMA (ITALPRESS) - "Non capisco cosa ci sia da festeggiare.

Avevano i numeri per fare tutto e non hanno fatto nulla per migliorare la vita degli italiani. Guardi gli ultimi tre anni e mezzo: calo della produzione industriale per 37 mesi su 42, crescita zero, tasse record, costo energia più alto d'Europa, stipendi tra i più bassi e liste d'attesa infinite in sanità. Non sono risultati da rivendicare". Così la segretaria del PD, Elly Schlein, in un'intervista a la Repubblica. "Se non vedi la fatica che fanno i cittadini alle prese con bassi salari, bollette alle stelle e un'inflazione sul carrello della spesa che sta erodendo il potere d'acquisto delle famiglie; se non ti poni il tema del rilancio dell'azione di governo, significa che hai solo voglia di tirare a campare. Non mi stupisce, questo esecutivo è nato su un patto di potere e fa di tutto per preservarlo", aggiunge.

Poi, incalza: "Hanno sbagliato tutto e noi siamo in campo con un'alleanza unita e competitiva: quando vinceremo le elezioni, non faremo lo stesso errore". Alla domanda se si aspetta una conversione europeista della premier, Schlein dice: "No. Fin qui la sua strategia è stata opporsi alla difesa comune e comprare più armi e gas dagli Usa, mentre fa la guerra alle rinnovabili. Toccherà a noi fare l'inverso per far ripartire l'economia: servirà soprattutto al Sud per creare buona impresa e lavoro di qualità. Inoltre, approveremo il salario minimo e abbatteremo il costo dell'energia che fa perdere competitività alle aziende.

L'interesse nazionale si difende così, non come fanno i nostri sedicenti nazionalisti. L'alleanza progressista c'è già, è il frutto del lavoro testardamente unitario di questi anni, insieme si è presentata e ha vinto in tante città e regioni. Riusciremo a costruire un'alternativa credibile che parli dei problemi reali degli italiani", chiosa la segretaria dem.

(ITALPRESS).

-foto: Ipa Agency-