Quotidiano di Gela

Schlein “Governo Meloni sarà ricordato per salassi a famiglie e imprese”

ROMA (ITALPRESS) - "Con Giorgia Meloni al governo la pressione fiscale è salita al 42,8%, il massimo degli ultimi dieci anni. Lo dicono i dati del governo, non del PD. Il governo Meloni ha aumentato l...

A cura di Redazione Redazione
08 novembre 2025 13:35
Schlein “Governo Meloni sarà ricordato per salassi a famiglie e imprese” -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - "Con Giorgia Meloni al governo la pressione fiscale è salita al 42,8%, il massimo degli ultimi dieci anni. Lo dicono i dati del governo, non del PD. Il governo Meloni ha aumentato le tasse per tutti. E come se non bastasse nella prossima manovra interviene sull'IRPEF e aiuta di nuovo i più ricchi anzichè il ceto medio che si è impoverito. Lo dice l'ISTAT, che l'85% delle risorse andranno alle famiglie più ricche. Con che faccia stamattina si sveglia e attacca le opposizioni? Il suo governo verrà ricordato come quello dei salassi per famiglie e imprese italiane e per gli aiuti ai più ricchi". Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela