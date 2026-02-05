Schifani “Vicini ai residenti di Niscemi e a quanti hanno subito danni causati dal ciclone. Lavoriamo senza sosta per ristori e aiuti”

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in occasione del solenne pontificale per Sant'Agata

PALERMO (ITALPRESS) – “Anche quest’anno ho voluto essere presente alle celebrazioni per la patrona di Catania, manifestazione di fede e di grande partecipazione popolare. Un momento di riflessione spirituale che fortifica in me l’impegno a sostenere quanti si trovano in condizioni di disagio e di difficoltà. Il mio pensiero va in particolare ai residenti di Niscemi e a quanti hanno subìto danni rilevanti alle proprie abitazioni e alle loro attività imprenditoriali a causa della violenza del ciclone Harry. A tutti dico che non saranno lasciati soli. Stiamo lavorando senza sosta per portare ristori e aiuti e porre le basi affinché i nostri territori e la nostra gente si rialzino e siano sicuri”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in occasione del solenne pontificale per Sant’Agata, in cattedrale a Catania, celebrato questa mattina dall’arcivescovo Luigi Renna e dal cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi e vescovo emerito di Gozo (Malta).

“Raccolgo – ha aggiunto Schifani – l’esortazione che l’arcivescovo Renna ha affidato alla città in questi giorni: no alla violenza, agire con lungimiranza per lo sviluppo della Sicilia e dei siciliani sono alcuni dei valori fondamentali a cui si ispira la mia azione politica. La nostra Isola sta crescendo, continuiamo a lavorare con grande determinazione e supereremo anche questo momento di difficoltà causato da fenomeni naturali che hanno colpito il nostro territorio”. Presenti alla funzione anche il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, il vice presidente della Regione e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, il prefetto Pietro Signoriello, il sindaco di Catania Enrico Trantino, parlamentari europei, nazionali e regionali, altre autorità politiche, civili, religiose e militari.

Al termine del pontificale, il presidente della Regione è poi partito per Siracusa, per un sopralluogo nelle zone colpite dal ciclone Harry. Ad accompagnarlo, il dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione civile Salvo Cocina e il dirigente generale del dipartimento Tecnico Duilio Alongi. Alle 14.30 Schifani si recherà in contrada Ognina per visitare i lidi distrutti e la strada litoranea danneggiata dalle mareggiate; a seguire in via Riviera Dionisio il Grande dov’è crollato un muraglione sotto alcuni edifici sgomberati. Alle 16,00 parteciperà a un incontro in Prefettura con le autorità locali. Alla fine della riunione è previsto un punto stampa con i giornalisti.

– Foto Regione Siciliana –

