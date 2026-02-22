Schifani “Su riforma della dirigenza nessun dietrofront”

Lo afferma in una intervista al Giornale di Sicilia il governatore siciliano Renato Schifani.

PALERMO (ITALPRESS) – “Sì al dialogo, ma nessun dietrofront su una riforma “attesa da 25 anni, che il mio esecutivo intende portare a compimento”. Lo afferma in una intervista al Giornale di Sicilia il governatore siciliano Renato Schifani. Che annuncia un “imminente incontro” con le parti sociali, “per ascoltare, ancora una volta, le loro motivazioni”. Si tratta, afferma Schifani, di un “intervento necessario per modernizzare l’amministrazione e allinearla agli ordinamenti già adottati in tutte le Regioni, oltre che nelle università, nei Comuni, nelle province e nel sistema sanitario”, oltre a consentire “di bandire i concorsi, colmare i vuoti d’organico e introdurre nuove risorse giovani e motivate”.

