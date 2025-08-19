Schifani rientra a Palermo per il ricorso contro la nomina di Tardino a commissario straordinario dell’Autorità Portuale

PALERMO (ITALPRESS) & Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, secondo quanto si apprende, sarebbe rientrato a Palermo per occuparsi in prima persona della vicenda riguardante l& di Sistema Portuale della Sicilia Occiden

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, secondo quanto si apprende, sarebbe rientrato a Palermo per occuparsi in prima persona della vicenda riguardante l’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale.

Il Governatore, assieme ai legali della Regione, lavorerà alla stesura del ricorso contro la nomina, da parte del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, di Annalisa Tardino a commissario straordinario. Competente sarà il Tar di Palermo.

Palazzo d’Orléans, ieri, ha reso noto che “il Governo regionale procederà immediatamente ad impugnare, davanti al Tribunale amministrativo, il relativo provvedimento del ministero delle Infrastrutture, chiedendone la sospensione in via cautelare”. Secondo la presidenza della Regione “la decisione è motivata da due profili di illegittimità evidenti: da un lato la totale assenza di concertazione con la Regione Siciliana, in violazione delle norme che prevedono espressamente una preventiva intesa tra le parti e, dall’altro, la mancanza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per l’assunzione dell’incarico, anche per il ruolo di commissario straordinario, che impongono una comprovata e specifica esperienza nel settore”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).