Schifani riceve il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, neo comandante della Legione Carabinieri Sicilia

Il presidente Schifani ha donato al comandante un crest della Regione Siciliana.

15 settembre 2025 14:24
PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha ricevuto stamane in visita di cortesia, a Palazzo d’Orléans, il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, nuovo comandante della Legione Carabinieri Sicilia. Un incontro cordiale, durante il quale il governatore ha augurato buon lavoro all’ufficiale, ribadendo la più ampia collaborazione istituzionale da parte della Regione. Il presidente Schifani ha donato al comandante un crest della Regione Siciliana.

– Foto Regione Siciliana –

