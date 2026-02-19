Schifani riceve il comandante generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera
PALERMO (ITALPRESS) & Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto in visita ufficiale a Palazzo d& a Palermo, l& ispettore capo Sergio Liardo, comandante generale delle Capitanerie di porto &
A cura di Redazione
19 febbraio 2026 14:08
PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto in visita ufficiale a Palazzo d’Orléans, a Palermo, l’ammiraglio ispettore capo Sergio Liardo, comandante generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Un “colloquio cordiale”, si legge in una nota, al termine del quale il governatore ha offerto in dono all’ammiraglio un crest con i simboli della Regione.
-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-
(ITALPRESS).