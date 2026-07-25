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Schifani “La Sicilia continua a crescere, sosteniamo chi investe”

PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia continua a crescere e a dimostrare tutta la sua capacità di fare impresa. I dati diffusi dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia confermano un saldo positivo tra nuove iscrizioni e cessazioni di imprese, con 63

A cura di Redazione Redazione
25 luglio 2026 15:23
Schifani “La Sicilia continua a crescere, sosteniamo chi investe” -
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PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia continua a crescere e a dimostrare tutta la sua capacità di fare impresa. I dati diffusi dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia confermano un saldo positivo tra nuove iscrizioni e cessazioni di imprese, con 638 aziende in più nel primo trimestre del 2026. Un risultato che ci rende orgogliosi e che testimonia la vitalità del nostro tessuto produttivo. Continueremo a sostenere chi investe, innova e crea lavoro, perché la crescita della Sicilia passa dalla forza delle sue imprese e dalla fiducia nel futuro”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. 

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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Verificato il: 25 luglio 2026

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