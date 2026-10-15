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Schifani incontra il neo commissario dello Stato per la Regione Siciliana Vardè

PALERMO (ITALPRESS) – Il Governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha ricevuto in visita istituzionale a Palazzo d’Orléans, a Palermo, il neo commissario dello Stato per la Regione Siciliana, Annunziato Vardè, nominato lo scorso 2 ottobre dal Consiglio

A cura di Redazione Redazione
15 ottobre 2026 21:00
Schifani incontra il neo commissario dello Stato per la Regione Siciliana Vardè -
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PALERMO (ITALPRESS) – Il Governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha ricevuto in visita istituzionale a Palazzo d’Orléans, a Palermo, il neo commissario dello Stato per la Regione Siciliana, Annunziato Vardè, nominato lo scorso 2 ottobre dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Vardè, che è di origini calabresi e ha alle spalle la guida delle prefetture di Brindisi, Potenza e Trieste, è subentrato a Stefano Gambacurta che era stato nominato a gennaio 2026. Nel corso del “cordiale incontro” fra Schifani e Vardè, si legge in una nota, è stata sottolineata l’importanza della collaborazione fra istituzioni, attraverso iniziative in grado di dare impulso e promuovere le attività delle pubbliche amministrazioni regionali, per sostenere il buon funzionamento della macchina legislativa e amministrativa e per contribuire allo sviluppo e alla crescita della regione

-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-
(ITALPRESS).

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Verificato il: 15 ottobre 2026

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