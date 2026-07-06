Schifani “I risultati di quattro anni premiano il mio governo”
Così in un post su Facebook il presidente della Regione Siciliana
PALERMO (ITALPRESS) – “I risultati di quattro anni premiano il mio governo: la classifica de Il Sole 24 Ore certifica la crescita maggiore del consenso tra tutti i presidenti di regione”. Così in un post su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il cui consenso è cresciuto di più in assoluto tra tutti i governatori dalla data delle elezioni (unico in doppia cifra, +13,9%), come rileva la nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso dei sindaci e dei presidenti di Regione realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, oggi in edicola con il quotidiano.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
Fact Check
Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.
Fonte:
Verificato il: 06 luglio 2026