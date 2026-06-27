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Schifani convoca lunedì l’assessore alla formazione Turano: “Riferisca sulla revoca dell’Avviso 33”

Schifani ha convocato l'assessore "affinché riferisca sulle motivazioni che hanno portato alla revoca dell'Avviso 33 e sulle possibili ripercussioni sull'avvio dell'anno formativo 2026-2027".

A cura di Redazione Redazione
27 giugno 2026 15:23
Schifani convoca lunedì l’assessore alla formazione Turano: “Riferisca sulla revoca dell’Avviso 33” -
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PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato con urgenza per lunedì l’assessore alla Formazione, Mimmo Turano, “affinché riferisca sulle motivazioni che hanno portato alla revoca dell’Avviso 33 e sulle possibili ripercussioni sull’avvio dell’anno formativo 2026-2027”.

Il presidente “intende acquisire tutti gli elementi necessari per valutare la vicenda e garantire la tutela degli studenti, delle famiglie e degli operatori del settore”, si legge in una nota.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 27 giugno 2026

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