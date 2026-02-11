Quotidiano di Gela

Schifani arrivato a Niscemi, sfollato protesta davanti al municipio: "Servono fondi"

11 febbraio 2026 11:41
Niscemi. Il presidente della Regione Renato Schifani è arrivato a Niscemi (Caltanissetta) per fare il punto della situazione sulla frana con il sindaco Massimiliano Conti e le autorità che stanno monitorando. Davanti al municipio, uno degli sfollati ha protestato rivolgendosi al presidente. "Cosa è venuto a fare Schifani a Niscemi? Servono i soldi subito per gli sfollati e per la ricollocazione. Venire in città non serve a niente, si perdono solo risorse pubbliche", ha detto davanti al municipio mentre Schifani faceva ingresso in Comune.

