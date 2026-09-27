Schianto stradale sul lungomare, impatto tra moto e auto: ci sono feriti

Gli accertamenti sono in corso e c'è stato bisogno dell'intervento dei mezzi di soccorso

Gela. Un centauro è rimasto ferito, nel pomeriggio, su un tratto del lungomare Federico II di Svevia, a ridosso della radioterapia. L'impatto è avvenuto con un'automobile in transito. La moto è finita contro un'altra vettura in sosta. Gli accertamenti sono in corso e c'è stato bisogno dell'intervento dei mezzi di soccorso, soprattutto per il centauro finito a terra.