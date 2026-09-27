Digiesse-Gela 1-0, altra prova evanescente dei biancazzurri: Franchi decide l'incontro su rigore

La diretta testuale della sfida tra Digiesse PraiaTortora e Gela, valida per la quinta giornata del campionato di Serie D (girone I).

Gela. Altra brutta prestazione da parte del Gela, che non riesce a imporsi neanche sul campo della Digiesse PraiaTortora. La squadra calabrese supera i biancazzurri per 1-0 nel segno di Franchi, in gol dal dischetto al 53' della sfida. Terza gara senza vittoria consecutiva per gli uomini di Fabio Comandatore, fermi a tre punti in classifica in piena zona playout dopo cinque giornate di campionato.

La dirigenza ha tre giorni per correre ai ripari e aggiungere tasselli all'organico prima della fine della finestra di mercato di settembre. La gara di oggi ha nuovamente messo in luce le evidenti lacune della squadra.

Il tabellino

Digiesse: Romagnoli, Candelma, Camara (57' Merolla), Vasconcellos (85' Strumia), Pantano, Musumeci, Cruz, Liano, Franchi (70' Petrone), Bustos (64' Puoli), Claudio (85' Gonzalez). A disposizione: Bonfanti, Misiano, Russo, Borgo. Allenatore: Viscardi.

Gela: Canino, Nardo L (73' Di Stefano), Argentati (85' Tuvé), Vogiatzis, Scuderi, Camilleri, Ferrigno F (64' Nardo A), Ceesay (91' Cissokho), Rozzi, Nardella (81' Valenti), Nanapere. A disposizione: Colace, Gangi, Migliorisi, Lanza. Allenatore: Comandatore.

Reti: 53' Franchi.

Note: Ammonito Franchi, Argentati.

La cronaca

Arriva dopo cinque minuti e mezzo di recupero il triplice fischio del direttore di gara. La Digiesse supera il Gela in virtù della rete su rigore di Franchi.

90' - Petrone cerca l'eurogol su punizione. La sfera sibila a fianco alla porta difesa da Canino.

84' - Petrone calcia a giro cercando il gol del raddoppio. Si immola Camilleri.

79' - Traversone in mezzo di Nardo per Argentati. L'ex Nissa, di testa, non centra la porta disturbato da un avversario.

74' - Nuovamente pericolosa la Digiesse, stavolta con Petrone. Camilleri evita che la conclusione impensierisca Canino.

70' - In scivolata, Scuderi respinge in corner la conclusione in porta della Digiesse.

60' - Chance per il Gela: Flavio Ferrigno calcia dal limite dell'area in precario equilibrio ma Romagnoli respinge in corner con un ottimo intervento.

53' - 1-0 Digiesse. Franchi non sbaglia dagli undici metri e porta avanti i locali.

52' - Calcio di rigore per la Digiesse: Franchi anticipa nettamente Canino e viene travolto dall'estremo difensore biancazzurro. L'arbitro non ha dubbi.

47' - Nanapere salta un avversario, calcia in porta da posizione defilata ma trova l'opposizione di Romagnoli.

46' - Inizia la ripresa della sfida. Riconfermati gli stessi ventidue del primo tempo.

Termina il primo tempo a Praia a Mare. Il Gela non trova la via del gol ma si mostra più propositivo rispetto alle altre uscite.

41' - Scarico di Nardella per Vogiatzis che calcia dal limite: la sua conclusione termina larga.

38' - Lo stesso Nardella ci prova su punizione ma centra la barriera.

37' - Ceesay e Nardella combinano nei pressi dell'area dei locali: un difensore della Digiesse travolge l'esterno biancazzurro concedendo una punizione da ottima posizione.

30' - La Digiesse si fa vedere a ridosso dell'area biancazzurra: la conclusione di Candelma termina abbondantemente alta.

21' - Tentativo su punizione di Vogiatzis: Romagnoli gli nega il gol.

16' - Liano ci prova da fuori area ma colpisce in pieno torace Camilleri. Il centrale biancazzurro si accascia a terra per qualche istante dopo il colpo subito e il direttore di gara ferma momentaneamente il gioco.

1' - Fischio d'inizio allo stadio "Tedesco".