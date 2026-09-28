Gela, la sconfitta di Praia Mare costa cara: esonerati Comandatore e Cammarata, torna Lo Bianco?

La comunicazione ufficiale è arrivata dalla società, che ha voluto comunque sottolineare il lavoro svolto dai due professionisti durante la loro esperienza in biancazzurro.

Gela. La sconfitta di Praia Mare lascia il segno in casa Gela Calcio. La società biancazzurra ha deciso di cambiare radicalmente la guida tecnica e sportiva della prima squadra, sollevando dall’incarico l’allenatore Fabio Comandatore e il direttore sportivo Marco Cammarata.

Una decisione maturata dopo il ko rimediato sul campo del Praia Mare, che evidentemente ha rappresentato il punto di rottura per la società guidata dal presidente Maurizio Melfa. Il Gela cambia dunque volto nel tentativo di imprimere una svolta alla stagione.

La comunicazione ufficiale è arrivata dalla società, che ha voluto comunque sottolineare il lavoro svolto dai due professionisti durante la loro esperienza in biancazzurro.

“Il Presidente Maurizio Melfa, unitamente a tutta la compagine societaria e ai soci – si legge nella nota – desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento ai due professionisti per la dedizione, l'impegno e il lavoro svolto con passione durante il periodo trascorso al servizio dei colori biancazzurri”.

Comandatore e Cammarata lasciano quindi contemporaneamente i rispettivi incarichi. Una scelta che apre inevitabilmente una nuova fase per il Gela, chiamato adesso a individuare sia il nuovo allenatore sia il nuovo direttore sportivo.

La società ha inoltre annunciato una conferenza stampa alle ore 16. Sarà l'occasione per il presidente Melfa e per la dirigenza di spiegare le ragioni della decisione e, soprattutto, delineare le prossime mosse del club.

Il Gela, dunque, riparte da zero nella propria area tecnica. La sconfitta di Praia Mare ha fatto scattare l'allarme e la società ha scelto di intervenire senza attendere oltre. Ora l'attenzione è tutta rivolta alle scelte che dovranno restituire equilibrio e risultati alla formazione biancazzurra. Circola il ritorno del ds Aurelio Lo Bianco.