Schianto mortale sulla Gela-Catania, aperta indagine: ottimismo per le condizioni dei coniugi gelesi

Gela. La procura di Caltagirone ha aperto un'indagine su quanto accaduto lo scorso fine settimana, quando su un tratto della Gela-Catania, proprio nei pressi del centro calatino, un drammatico incidente stradale ha spento le vite di Giuseppe Ruscica, un settantenne della provincia di Ragusa, e della figlia trentatreenne Martina Ruscica, insegnate che lavorava in Lombardia. Pare sia invece fuori pericolo, nonostante le gravi conseguenze riportate, l'altra donna che era sulla loro auto, moglie e madre delle vittime. L'indagine si svilupperebbe intorno all'ipotesi di omicidio stradale plurimo. Al centro dell'attenzione, ci sarebbe uno dei tir coinvolto nel sinistro mortale. Sono rimasti gravemente feriti due coniugi gelesi (lui un operaio trasfertista e lei un avvocato) condotti e operati d'urgenza a Catania e proprio a Caltagirone. Le loro condizioni continuano a essere monitorate, proprio per le profonde ferite riportate nello schianto. C'è forte ottimismo e pare venga escluso un pericolo per le loro vite. La procura calatina ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e si attende probabilmente di condurre accertamenti tecnici sulle salme delle vittime.

In foto la scena dell'incidente (fonte Kalat News)