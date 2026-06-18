Quotidiano di Gela

Schianto mortale a Desusino, nell'indagine avviata disposti accertamenti tecnici

Per Candiano non c'è stato niente da fare. Era partito, insieme ad altri appassionati di moto, da Pozzallo, dove viveva insieme alla famiglia

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
18 giugno 2026 08:30
Schianto mortale a Desusino, nell'indagine avviata disposti accertamenti tecnici - La moto di Candiano dopo l'impatto
La moto di Candiano dopo l'impatto
Gela
Butera
Cronaca
Condividi

Gela. Come abbiamo riferito, la procura ha avviato un'indagine, per l'ipotesi di omicidio stradale, in seguito al decesso del trentaquattrenne Giovanni Candiano, deceduto per le conseguenze di un grave impatto stradale, avvenuto nella zona di Desusino. Era in sella alla sua moto quando si è verificato lo schianto contro un pick-up, guidato da un licatese. Per Candiano non c'è stato niente da fare. Era partito, insieme ad altri appassionati di moto, da Pozzallo, dove viveva insieme alla famiglia. La procura, attraverso il sostituto procuratore Federico Cozzi, ha affidato un incarico tecnico per accertare i flussi dell'utenza telefonica dell'indagato, che era alla guida del pick-up. Si cercherà di capire se stesse usando il telefono. Inoltre, a inizio luglio, sarà affidato un ulteriore incarico, per definire l'intera dinamica del sinistro mortale.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela