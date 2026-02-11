Schianto in via Cassibile, ci sono feriti: Irti, "da tempo chiedo dissuasori velocità in quella strada"

"Non è la prima volta che si verificano sinistri stradali di questo tipo nella stessa zona", spiega il consigliere

Gela. L'impatto è stato violento, causando feriti, trasferiti in ospedale. Un'auto e uno scooter, in transito in via Cassibile, in serata si sono scontrati. I danni maggiori li ha riportati lo scooter, con chi era in sella finito sul selciato stradale. Saranno i medici dell'ospedale “Vittorio Emanuele” a valutare le condizioni dei coinvolti. “Da tempo, chiedo che lungo quella strada vengano collocati dissuasori, per limitare la velocità – dice il consigliere comunale Armando Irti – cosa bisogna attendere che ci siano conseguenze ancora più gravi? Non è la prima volta che si verificano sinistri stradali di questo tipo. Bisogna intervenire con sistemi che limitino la velocità”. Irti ha verificato nel punto dell'incidente, insieme al vicepresidente del comitato di quartiere della zona, Cristoforo Cascino. “Sia in via Cassibile sia nella zona di via Ossidiana – aggiunte Irti – sono necessari dissuasori di velocità, a garanzia dell'incolumità pubblica. Mi giungono tante segnalazioni e gli uffici comunali devono intervenire”.