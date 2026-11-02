Scherma, Banca del Fucino title sponsor del Circuito nazionale Cadetti e Giovani

ROMA (ITALPRESS) - Prenderà il via il 6 e 7 novembre da Catania, sede della Prima Prova Nazionale di spada, il percorso verso i Campionati Italiani Cadetti e Giovani "Banca del Fucino" di Roma 2027. P...

ROMA (ITALPRESS) - Prenderà il via il 6 e 7 novembre da Catania, sede della Prima Prova Nazionale di spada, il percorso verso i Campionati Italiani Cadetti e Giovani "Banca del Fucino" di Roma 2027. Per la prima volta nella storia, da quest'anno il circuito della Federazione Italiana Scherma (FIS) dedicato alle categorie Under 17 e Under 20 ha un "title sponsor", Banca del Fucino, che accompagnerà nel proprio percorso agonistico i protagonisti delle future Nazionali azzurre. "La scelta - si legge in una nota - si inserisce nell'accordo che lega Banca del Fucino alla FIS come Official Partner per la stagione sportiva 2026/2027, una collaborazione che si articola in attività agonistiche, istituzionali e di promozione della disciplina".

Dopo la prima tappa di spada a Catania il percorso toccherà Ferrara a fine novembre per la Prima Prova Nazionale di sciabola e fioretto, e successivamente Roma a febbraio e Riccione ad aprile, sedi rispettivamente della Seconda e della Terza Prova Nazionale per tutte e tre le armi. Sei mesi di competizioni in cui saranno in palio i pass per le finali dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani "Banca del Fucino" 2027, in programma a maggio nella Capitale, dove verranno assegnati i titoli tricolori.

"Il sostegno alle giovani promesse della scherma italiana - continua la nota - rappresenta per Banca del Fucino un ulteriore tassello del proprio impegno a favore dello sport e della crescita delle nuove generazioni. Come banca del territorio e delle comunità, l'Istituto riconosce nella pratica sportiva giovanile un percorso di sviluppo umano e formativo, fondato su valori - rispetto, dedizione, determinazione, inclusione - che guidano quotidianamente il proprio operato".

"E' un grande piacere per la Federazione intraprendere questo nuovo percorso insieme a Banca del Fucino, a supporto del movimento giovanile - le parole del Presidente federale Luigi Mazzone. Con i vertici dell'Istituto, che ringrazio per l'attenzione mostrata verso la nostra disciplina, al momento della stipula dell'accordo come Official Partner è stata immediatamente individuata e condivisa l'importanza di sostenere in particolare le categorie Under 17 e Under 20, dove gareggiano e si formano i protagonisti delle Nazionali azzurre del domani. Una decisione che si fonda anche, e soprattutto, sull'importanza che la pratica sportiva rappresenta in quella fascia d'età. E' una scelta dal significato profondo, che va ben oltre l'aspetto meramente agonistico, che pure sulle nostre pedane è sempre molto rilevante, ma che esprime un cammino di crescita umana e valoriale per le ragazze e i ragazzi di tutta Italia".

"Scegliere di accompagnare come title sponsor il percorso delle categorie Under 17 e Under 20 significa per noi stare accanto a giovani atlete e atleti nel momento in cui costruiscono, sulle pedane come nella vita, il proprio futuro", ha dichiarato Francesco Maiolini, Amministratore Delegato di Banca del Fucino. "In quella fase lo sport è palestra di disciplina, rispetto e dedizione, gli stessi valori che ci ispirano nell'essere una banca vicina alle comunità e ai territori. Siamo orgogliosi di affiancare la Federazione Italiana Scherma in un viaggio che culminerà nella nostra città, Roma, nel 2027, sostenendo in modo concreto il talento e l'impegno delle nuove generazioni".

- news in collaborazione con Banca del Fucino -

- foto ufficio stampa Banca del Fucino -

(ITALPRESS).