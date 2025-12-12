Quotidiano di Gela

Scavi clandestini e ricettazione beni archeologici, 56 misure cautelari

ROMA (ITALPRESS) - I Carabinieri del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, supportati dai Reparti territoriali competenti, stanno eseguendo 56 ordinanze di custodia cautelare emesse dai Tribunal...

A cura di Redazione Redazione
12 dicembre 2025 08:40
Scavi clandestini e ricettazione beni archeologici, 56 misure cautelari -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - I Carabinieri del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, supportati dai Reparti territoriali competenti, stanno eseguendo 56 ordinanze di custodia cautelare emesse dai Tribunali di Catania e di Catanzaro nei confronti di altrettante persone responsabili, a vario titolo, di far parte di gruppi criminali dediti agli scavi clandestini e alla ricettazione di beni archeologici trafugati. Oltre 200 i militari impegnati.

- foto ufficio stampa Carabinieri -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela