SERIE B MASCHILE Scalia Sciacca-Ecoplast Volley, rossoneri a caccia del primo squillo stagionale

Rossoneri a caccia di riscatto dopo il deludente ko interno dello scorso weekend contro il Bronte, che al PalaLivatino ha piegato gli uomini di Nicola Ferro per 3-0.

Gela. Terzultima forza del girone H di Serie B con soli tre punti conquistati nelle prime quattro giornate, l'Ecoplast Volley viaggia in direzione Sciacca per fare visita alla Scalia Volley, sesta in classifica a pari merito con Letojanni e Giarratana. Rossoneri a caccia di riscatto dopo il deludente ko interno dello scorso weekend contro il Bronte, che al PalaLivatino ha piegato gli uomini di Nicola Ferro per 3-0.

Le tre sconfitte al tie-break avevano dato prova della progressiva crescita dei gelesi, che domenica scorsa, però, hanno sciupato una preziosa occasione di riscatto per regalare un sorriso alla propria gente e conquistare la prima vittoria del proprio campionato. A Sciacca, i rossoneri fronteggeranno una squadra alla loro portata ma col fattore campo a proprio sfavore. Fischio d'inizio fissato per le 17:30 di domani.