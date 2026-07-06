Saverio Romano “Candidarmi alla presidenza della Regione? Ci sto pensando seriamente”

Così Saverio Romano, presidente nazionale di Noi Moderati, rispondendo a una domanda sulla sua disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana

PALERMO (ITALPRESS) – “Per chi fa politica, guidare la propria Regione è la più alta delle aspirazioni. Comporta fatica e responsabilità, ma se chiamato a dare un contributo alla mia comunità non potrei dire di no”. Così Saverio Romano, presidente nazionale di Noi Moderati, rispondendo a una domanda sulla sua disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana, in occasione dell’evento “Il Sud che produce e il Nord che consuma”. “Lo dico con rispetto per i nomi che circolano – ha proseguito -. Ma davanti alla confusione di queste settimane e a una necessità di ricambio ormai evidente, una scelta in questa direzione potrebbe rendersi necessaria. Ci sto pensando, e ci sto pensando seriamente”, ha concluso.

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