"Saranno eventi di alto livello, compensazioni? Nessuno sperpero", Morselli: "Sento la fiducia del sindaco"

Una variazione di bilancio da 400 mila euro, che fa parte dello stanziamento complessivo, per tre anni, da 1,2 milioni di euro, autorizzato da Eni, arriverà a breve in consiglio comunale

Gela. I dubbi politici, che si sono fatti sentire in una certa fase, sembrano messi del tutto da parte, superati dalla contingenza di una programmazione sulla quale l'amministrazione comunale punta parecchio. Eventi e manifestazioni estive sono alle porte e il sindaco Terenziano Di Stefano conta sulle scelte affidate all'assessore Romina Morselli. Quest'anno, in assenza di riscontri dalla Regione, le coperture finanziarie arriveranno quasi del tutto dai fondi delle compensazioni, per la valorizzazione del territorio. “Polemiche? Non mi sembra che ci siano motivi di polemica su questo tema – spiega Morselli – le somme che otteniamo dalle compensazioni spettano alla città e sono destinate esclusivamente alla valorizzazione, turistica e culturale. Non possono essere usati per altri fini. Se non avessimo presentato a Eni un programma dettagliato e di alto livello, quelle somme sarebbero rimaste inutilizzate”. Morselli non pare preoccupata da potenziali dissidi politici con l'opposizione, che ha sollevato più di qualche perplessità sulla destinazione di fondi delle compensazioni Eni a eventi e manifestazioni. “Siamo sempre disponibili al dialogo con l'opposizione – aggiunge l'assessore – non ci sarà nessuno sperpero di denaro. Gli eventi e le manifestazioni culturali seguiranno la direzione dello scorso anno e daremo ampia priorità a ciò che è stato proposto attraverso l'avviso pubblico. Non c'è una visione verticistica. Come amministrazione comunale sosteniamo le proposte che sono arrivate con l'avviso, che devo dire sono di alto livello. Non mancheranno eventi diffusi, la valorizzazione di tante zone della città, a cominciare dal centro storico, vogliamo dare lustro ai siti archeologici e a quelli che sono stati riqualificati, compresi l'orto Pasqualello e l'orto Fontanelle. Questo è l'anno del museo dei relitti greci e a breve riapriremo quello regionale. Stiamo lavorando per rafforzare la vocazione turistica di questa città, testimoniata dai dati che riscontriamo con la tassa di soggiorno. I turisti arrivano e vengono aperte sempre più spesso strutture ricettive. Vogliamo che la città abbia attrattiva ed esprima decoro e bellezza”. Per l'assessore, si riparte, quindi, dai numeri registrati con gli eventi dello scorso anno ma con fondi che non saranno più regionali. “Il nostro ente – dice inoltre - non ha mai ricevuto contribuiti a pioggia dalla Regione come quelli che vennero concessi, senza troppa trasparenza e senza controlli preventivi, alle associazioni. Abbiamo ottenuto stanziamenti per la nostra condizione di dissesto e li abbiamo sfruttati al meglio. Abbiamo ricreato un'idea diversa di città e non ci fermiamo”. In queste settimane, Morselli continua a finalizzare il programma, insieme al sindaco. “Avremo certamente eventi di diverso tipo e che copriranno tanti mesi – sottolinea – stiamo lavorando a un altro grande concerto e vogliamo che la partecipazione della città sia più ampia possibile”. Una variazione di bilancio da 400 mila euro, che fa parte dello stanziamento complessivo, per tre anni, da 1,2 milioni di euro, autorizzato da Eni, arriverà a breve in consiglio comunale. “Abbiamo scelto di suddividere le somme, anno per anno – continua Morselli – proprio perché non è nostra intenzione fare spese che non abbiano un concreto riscontro sulla città. Ho già chiesto di essere convocata dalla commissione consiliare cultura, per avere un confronto diretto sul programma e contribuire reciprocamente al buon esito. Per noi, la trasparenza è fondamentale, come avvenuto lo scorso anno. Nel 2025, abbiamo avuto la collaborazione di un direttore artistico, che ringrazio. Quest'anno, come amministrazione, stiamo concentrando il lavoro in modo diretto e ripeto daremo priorità alle proposte giunte tramite l'avviso pubblico”. L'assessore non usa troppe metafore rispetto al rapporto a distanza con la Regione. “Mi aspetto un sostegno sui musei e per il personale – ribadisce – fino a ora, non ho notato grandi riscontri. Però, siamo in contatto con il direttore del parco archeologico che si sta impegnando per trovare soluzioni. Voglio essere fiduciosa”. Infine, in un periodo politico nel quale il sindaco Di Stefano ha fatto scelte nette quanto alla sua collocazione e a quella del gruppo civico, confermando in toto la giunta, Morselli ribadisce di avere massima sintonia con il primo cittadino. “Se mi sono sentita messa in discussione? Dal sindaco, mai – conclude – ho sempre notato sostegno verso le mie scelte e sulla programmazione che stiamo imbastendo. Il sindaco chiede sempre a tutti gli assessori dialogo e condivisione nelle decisioni da adottare”.