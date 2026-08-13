Sara Curtis nuota nella storia, oro europeo e nuovo record mondiale nei 50 dorso

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Sara Curtis è medaglia d'oro e migliora ancora il suo record del mondo nella finale dei 50 metri dorso donne degli Europei di nuoto, in corso a Parigi. La classe 2006 pi...

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Sara Curtis è medaglia d'oro e migliora ancora il suo record del mondo nella finale dei 50 metri dorso donne degli Europei di nuoto, in corso a Parigi. La classe 2006 piemontese (Esercito / CS Roero), dopo essersi appropriata del primato in semifinale, trionfa anche nell'atto conclusivo e ritocca ulteriormente il suo tempo, nuotando in 26"56 (ieri aveva chiuso in 26"63). L'argento va a alla francese Mary-Ambre Moluh (27"06), davanti alla britannica Lauren Cox (bronzo in 27"15). "Sono veramente contentissima. E' stata dura gestire le emozioni del record di ieri, ho faticato ad addormentarmi. Ho cercato di giocarmela fino alla fine e accelerare gli ultimi 15 metri e ci sono nuovamente riuscita. E' assurdo", ha detto Curtis, ai microfoni Rai, dopo la nuova impresa. "Potessi portare i miei genitori sul podio lo farei, niente di tutto questo senza di loro sarebbe possibile - aggiunge -. Nel momento in cui ho deciso di andare in Virginia pensavo solo a questo".

Per l'Italia sono ora 32 le medaglie vinte in tutta la rassegna continentale, delle quali 9 in vasca (3 ori, 2 argenti e 4 bronzi).

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).