Sapori e tradizioni, al via "Butera a Tavola": eventi e spettacoli

Butera. Torna per la XV edizione uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno siciliano: “Butera a Tavola”, la sagra eno-gastronomica che celebra i sapori, i profumi e le eccellenze del territorio. L’evento per tre giorni animerà il suggestivo centro storico di Butera, che per l’occasione si trasformerà in un grande villaggio del gusto, animato da stand gastronomici, spettacoli, laboratori e momenti di intrattenimento per tutte le età. Le vie del borgo ospiteranno degustazioni di prodotti tipici, percorsi sensoriali, mostre artistiche e laboratori tematici, offrendo ai visitatori un viaggio autentico tra le tradizioni culinarie e culturali locali. Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli, con giochi gonfiabili, animazione e il laboratorio creativo “Coloriamo insieme”, dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni. La manifestazione è iniziata con un dibattito di apertura, seguito dalla benedizione di Don Emiliano Di Menza e dal tradizionale taglio del nastro che ha inaugurato ufficialmente l’edizione 2025. Sabato 4 ottobre, il palco sarà tutto per i Modena City Ramblers, storica band folk-rock italiana amata per le sue sonorità irlandesi e mediterranee. Domenica 5 ottobre, gran finale in grande stile con lo show comico-musicale di Uccio De Santis, previsto alle 21:00, per chiudere la sagra tra risate e buona musica. “Butera a Tavola” non è solo una sagra, ma un momento di identità e condivisione per l’intera comunità buterese. L’iniziativa, che da quindici anni valorizza i prodotti agroalimentari e artigianali locali, rappresenta anche un’importante vetrina turistica per il territorio. Per agevolare la partecipazione, è previsto un servizio navetta gratuito da Piazza Sicilia e dal parcheggio del cimitero. Tre giorni di sapori, cultura e spettacolo per scoprire — o riscoprire — l’anima autentica di Butera e della tradizione siciliana, fatta di convivialità, musica e passione per la buona tavola.