Sanità Sant'Elia, a Caltanissetta stop agli interventi programmati

La disponibilità è resa ancora più risicata dal distacco periodico di cinque specialisti verso il presidio ospedaliero di Niscemi (garantendo la presenza di un medico al giorno per cinque giorni)

Caltanissetta. Stop agli interventi chirurgici d'elezione per l'intero mese di novembre all'ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La decisione è stata formalizzata dal primario di Anestesia e Rianimazione, Giancarlo Foresta, attraverso un documento inviato ai vertici del presidio. All'origine del blocco vi è una marcata scopertura d'organico: a fronte di una pianta organica che prevederebbe 34 anestesisti, la struttura ne conta effettivi 23. La disponibilità è resa ancora più risicata dal distacco periodico di cinque specialisti verso il presidio ospedaliero di Niscemi (garantendo la presenza di un medico al giorno per cinque giorni). Per la settimana corrente l'attività ordinaria sarà assicurata soltanto con sedute da 12 ore fino al venerdì, prima dell'interruzione programmata. Nel provvedimento si evidenziano le cause del deficit di personale, riconducibili a congedi per maternità e aspettative, a cui si aggiunge l'esigenza indifferibile di smaltire i recuperi orari maturati dalle équipe durante i turni estivi. L'assistenza rimane comunque garantita per la guardia di rianimazione e per i soli quadri clinici di emergenza e urgenza. La misura, giunta proprio mentre si discute della realizzazione del nuovo Policlinico, ha innescato fortissime tensioni interne: i primari dell'area chirurgica contestano il blocco delle sedute e non si escludono nuove dimissioni di specialisti diretti verso altre aziende sanitarie. Nessun commento è finora giunto da parte del direttore sanitario Luciano Fiorella, interpellato sulle cause del repentino peggioramento della situazione dei turni nell'arco dell'ultima settimana.