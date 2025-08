Santa Chiara, a Manfria tre giorni di iniziative in suo onore

La casa francescana, nella frazione balneare, sta organizzando tre giorni di iniziative

Gela. Da sabato 9 agosto, a Manfria, inizieranno le iniziative in onore di Santa Chiara. La casa francescana, nella frazione balneare, sta organizzando tre giorni di iniziative. Saranno inoltre i trent'anni per il luogo di culto. Sabato 9 agosto, dalle ore 18, si terrà la presentazione del libro "Una vocazione imperfetta", in presenza di Frate Giovanni Salonia, che celebrerà inoltre la messa. Seguirà la proiezione di un lungometraggio sulla vita di Chiara. Domenica 10 agosto sarà don Filippo Salerno a celebrare la messa, nei quarant'anni di sacerdozio. Alle ore 22, adorazione eucaristica ed esposizione della santa, con preghiera per la pace. Lunedì 11 agosto, festa per santa Chiara, con la messa, dalle ore 19, officiata da don Fausciana. Ci saranno a benedizione delle famiglie e i fuochi d'artificio finali.