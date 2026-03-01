Sanremo, vince Sal Da Vinci. Passaggio di testimone Conti-De Martino

SANREMO (ITALPRESS) - Sal Da Vinci è il vincitore del 76° festival di Sanremo con "Per sempre sì". Secondo posto per Sayf ("Tu mi piaci tanto"), terza Ditonellapiaga ("Che fastidio!"). Al quarto posto...

SANREMO (ITALPRESS) - Sal Da Vinci è il vincitore del 76° festival di Sanremo con "Per sempre sì". Secondo posto per Sayf ("Tu mi piaci tanto"), terza Ditonellapiaga ("Che fastidio!"). Al quarto posto si classifica Arisa, mentre al quinto Fedez & Masini. A Fulminacci va il premio della Critica Mia Martini, mentre a Serena Brancale il riconoscimento della sala stampa "Lucio Dalla".

Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti aprono la serata finale del Festival di Sanremo con una riflessione sulla situazione internazionale a tre voci. «E' una storia complessa che si porta dentro una grande contraddizione: da una parte vorremmo il popolo iraniano libero da oppressione e sofferenze, dall'altra si sta aprendo un conflitto di cui non conosciamo l'esito. Il ruolo del servizio pubblico è cercare di capire cosa accadrà, lo stiamo facendo e continueremo a farlo grazie al lavoro di inviati e corrispondenti impegnati nelle realtà di guerra anche a rischio della vita», dice Giorgia Cardinaletti, giornalista del TG1 "prestata" per una sera al ruolo di co-conduttrice. «Vogliamo perciò condividere l'appello dell'Unicef: ogni anno ci sono 500 milioni di bambini coinvolti in 56 zone di conflitto, l'invito è a un impegno globale per proteggere i bambini ovunque essi siano». Chiude Pausini: «I bambini hanno il diritto di vivere in pace, di dormire per sognare e non sognare di dormire... Basta odio». La cantante delle Bambole di Pezza, Cleo, si presenta con un abito su cui c'è scritto "Give peace a chance". Leo Gassmann saluta il pubblico alla fine dell'esecuzione con «Abbasso la guerra e le tirannie. Viva la pace». «Trattatevi tutti con amore che ce n'è bisogno», dice Malika Ayane. «Questa è per tutti i bambini silenziati dalle bombe», ripete Ermal Meta dedicando la sua "Stella stellina".

Dopo gli imitatori e i comici delle altre serate, è la volta della surreale ironia di Nino Frassica. «Mi avete detto che torno perchè l'anno scorso ho portato fortuna e io ho deciso di rifare tutto allo stesso modo», dice presentandosi, esattamente come l'anno precedente, con i capelli alla Malgioglio (al quale manda poi «un ultimo saluto», «ci sta vedendo dall'aldilà... dello schermo»). Il bersaglio diventa poi Carlo Conti, cui legge le dieci regole per un vero conduttore, tra cui: «Deve avere delle amanti segrete», «Essere ammanicato, amici in politica, al Vaticano, alla guardia forestale, alla bocciofila», «Deve essere anche un direttore artistico. E deve assolutamente rifiutare i Jalisse e Albano». Via via, nella serata, legge a Conti missive improbabili, porta sul palco un Sandokan farlocco e legge le notizie di "Novella Bella".

E a proposito di notizie, per la prima volta nella storia del Festival, il conduttore e direttore artistico sul palco, in questo caso Carlo Conti, ufficializza che il suo successore sarà Stefano De Martino. «Ho un grande onore, per la prima volta accade al Festival di Sanremo: posso annunciare ufficialmente che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo», dice Conti, che passa così il testimone al collega in platea. «E' un onore vero, un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre. Voglio ringraziare la Rai e, come mi dice sempre al telefono Carlo: "testa bassa e pedalare"», dice l'attuale conduttore di "Affari tuoi".

Superospite della serata è Andrea Bocelli, che arriva all'Ariston in sella a un cavallo bianco. «Un'antica passione che sta diventando una malattia, a quest'età serve un pò di saggezza», dice il tenore prima di entrare in teatro, dove canta "Il mare calmo della sera", con cui vinse le Nuove Proposte nel 1994, e "Con te partirò", che cantò l'anno dopo tra i Big. In piazza Colombo i Pooh festeggiano 60 anni di carriera regalando "Uomini soli", con cui vinsero il Sanremo 1990. Sul palco della "Costa Toscana" Max Pezzali arriva a destinazione con l'ultimo medley.

Gli artisti si esibiscono senza particolari novità, fatta eccezione per i look da gala. Uno via l'altro, inframmezzati dai vari siparietti, cantano Francesco Renga, Chiello, Raf, che ringrazia la moglie Gabriella Labate (ex Bagaglino), che ha ispirato la canzone, e il figlio Samuele, con cui l'ha scritta. Si continua con Bambole di Pezza, Leo Gassmann, Malika Ayane, Tommaso Paradiso, che saluta la mamma in platea. Ecco poi J-Ax, LDA & AKA 7EVEN, Serena Brancale con indosso l'abito della mamma, cui è dedicato il brano: commozione per lei e per la sorella Nicole, che dirige l'orchestra.

Arrivano ancora Patty Pravo, Sal Da Vinci, che scende dal palco e fa ballare Mara Venier, con il pubblico in delirio, ed Elettra Lamborghini. «Io ho già capito che qui non vinco un tubo. Quindi devo abbracciare Laura per la gara bilaterale», dice. «Grazie a tutti, mi sono divertita come una pazza». Ci sono ancora Ermal Meta, Ditonellapiaga, Nayt, che lascia il palco con l'appello «Viva la cultura». Arisa ringrazia tutti.

Gli altri big in gara: Sayf "Tu mi piaci tanto", Levante "Sei tu", Fedez & Masini "Male necessario", Samurai Jay "Ossessione", Michele Bravi "Prima o poi", Fulminacci "Stupida fortuna", Luchè "Labirinto", Tredici Pietro "Uomo che cade", Mara Sattei "Le cose che non sai di me", Dargen D'Amico "AI AI", Enrico Nigiotti "Ogni volta che non so volare", Maria Antonietta & Colombre "La felicità e basta", Eddie Brock "Avvoltoi". Altro ospite della serata è Gino Cecchettin, padre di Giulia vittima di

femminicidio che sottolinea: "Stiamo facendo la guerra ad un maschilismo tossico che ci sta in qualche modo anche minando la nostra vita".

