Sanità, ISMETT confermato IRCCS nell’area trapiantologica

PALERMO (ITALPRESS) - Il Ministero della Salute, Orazio Schillaci, ha adottato il D.M. 12 gennaio 2026 con cui viene confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT di Palermo nell'area tematica "trapiantologia", consolidandone il posizionamento all'interno della rete nazionale dei 54 IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). Il provvedimento, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, "certifica l'eccellenza del centro siciliano sotto il profilo clinico, gestionale e della ricerca", si legge in una nota.

Il decreto conferma il riconoscimento per la sede di Palermo in via Tricomi 5 (assistenza e ricerca) ed estende il carattere scientifico alla sede di ricerca ISPEMI (Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging), una piattaforma di ricerca preclinica realizzata dalla Fondazione Ri.MED, ISMETT e IZS Sicilia realizzata grazie ai fondi PON R&C 2007-2013 ospitato presso l'Istituto Sperimentale Zootecnico di Palermo. Un passaggio questo che rafforza lo sviluppo della ricerca e l'integrazione tra attività clinica e ricerca traslazionale nell'ambito trapiantologico.

"La conferma come IRCCS nell'area trapiantologica e l'estensione del riconoscimento scientifico alla sede di ricerca di ISPEMI - sottolinea Angelo Luca, Direttore di ISMETT - rappresentano un segnale forte e consolidano un modello integrato in cui la ricerca traslazionale accelera il trasferimento dell'innovazione nella pratica clinica, con l'obiettivo di migliorare gli esiti e la qualità di vita dei pazienti trapiantati".

"Stiamo lavorando - continua il dottor Luca - per una sinergia sempre più stretta con la Fondazione Ri.MED, che presto inaugurerà a Carini il Centro Ricerca, e per rafforzare ulteriormente le collaborazioni sul territorio, inclusa quella con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, in una logica di rete a supporto della ricerca e dell'innovazione in una visione one health".

L'iter di conferma ed estensione è stato supportato dalle verifiche della Commissione di valutazione ministeriale, che ha effettuato una site visit il 13 settembre 2024, riscontrando la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della qualifica. Il mantenimento della qualifica prevede un monitoraggio biennale rigoroso: ogni due anni gli Istituti devono dimostrare eccellenza scientifica, qualità dei dati clinici, mobilità attiva e sostenibilità economico-finanziaria. "Il decreto conferma il valore di ISMETT all'interno del panorama sanitario e scientifico italiano", si legge in una nota.

- Foto ISMETT -

(ITALPRESS).